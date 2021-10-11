Шмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФ

Синхронизация с ENTSO-E станет членством в ЕС "на энергетическом уровне".

Шмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФ
Фото: НЕК Укренерго

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой Евросоюза ENTSO-E произойдет раньше 2023 года. По его словам, это значительно ослабит влияние РоSSии на энергетическую отрасль Украины.

Об этом Шмыгаль сказал на форуме "Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости", который состоялся 11 октября в рамках 23-го саммита Украина-ЕС.

Согласно плану, ОЭС Украины в 2022 году отделится от энергосистем РоSSии и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году состоится ее полная синхронизация с энергосистемой ЕС.

"Важно соблюсти график синхронизации сетей и завершить ее не позднее чем к 2023 году, а возможно, с опережением графика", - заявил премьер-министр.

По его словами, присоединение энергетической сети Украины к ENTSO-E является "тем энергетическим безвизом, который открывает для нашей страны новые возможности и приближает нас к Европе". "Украина фактически станет частью ЕС на энергетическом уровне", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что присоединение к энергосистеме Европы будет иметь не только экономическую выгоду для Украины, но и геополитическую.

"Отключение Украины от энергосистемы РоSSийской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах также", - сказал Шмыгаль.

Он также рассказал, что Украина будет предлагать Европе начать стратегический диалог высокого уровня в сфере энергетики.

"РоSSия прибегала, прибегает и, я уверен, будет прибегать к энергетическому шантажу на разных уровнях. Сейчас мы это видим на уровне газового шантажа для ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2". Поэтому мы предложим нашим европейским партнерам создать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы, которое охватывало бы не только поставки газа, но и синхронизацию наших электросетей, декарбонизацию экономики, производство возобновляемых источников энергии, в частности зеленого водорода", - заявил Шмыгаль.

Напомним, что Украина подписала условия для присоединения к европейской энергосистеме еще в июне 2017 года после многих лет подготовки, а в июне 2021 года "Укрэнерго" прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи европейского образца.

Хотя технически работа в параллельном режиме с ENTSO-E и в параллельном режиме с РФ, Белоруссией и Молдавией похожа, в их основе лежат разные экономические модели. Синхронизация с ENTSO-E требовала не только выполнение целого ряда сложных технологических мероприятий, но и перестройки всего рынка электроэнергии в стране с переходом на абсолютные рыночные механизмы, когда любой потребитель в Украине сможет импортировать электроэнергию из любой страны ЕС, а любой производитель электроэнергии - экспортировать ее конечного потребителя в Европу.

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