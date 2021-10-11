Закарпатская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ

Почти все бюджетные учреждения области вынуждены покупать газ по рыночным ценам.

Закарпатская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ
Фото: carpathia.gov.ua

Закарпатская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС объявила чрезвычайную ситуацию техногенного характера из-за нехватки газа для бюджетных учреждений.

Об этом говорится на сайте областной государственной администрации.

В конце сентября в Киеве был подписан меморандум, гарантирующий бюджетным учреждениям газ по цене 16,39 грн за 1 кубометр. Но он не решает проблем бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

"А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам [по рыночным ценам]. Комиссия приняла решение считать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов, чрезвычайной и классифицировать ее как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - сообщила ОГА.

Область считает, что выходом из ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко на прошлой неделе предупредил, что отопительный сезон будет сложным. По его словам, украинские ТЭЦ, работающие на газе, значительно сократили производство электроэнергии из-за рекордных цен на топливо. Государство надеется заменить утраченные мощности за счет атомной генерации.

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