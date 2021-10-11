Германия ограничивает въезд для невакцинированных украинцев

Германия с наступлением 10 октября закроет свои границы для туристов из Украины, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет avianews.

Фото: dilo.net.ua

Немецкие власти исключили Украину из списка безопасных стран из-за значительного роста числа заболевших covid-19. По новым правилам из Украины в Германию смогут поехать с любой целью только те люди, которые прошли полную вакцинацию от covid-19. Проходить карантин и сдавать тесты при этом не нужно.

Сертификат о вакцинации не нужен детям до 12 лет, если они едут с взрослым, который получил весь курс прививок от коронавируса.

Германия признает документы в письменном или электронном виде на английском, немецком, французском, итальянском или испанском языках. Если это бумажный документ, то его нужно предъявить в оригинале. Фотографию бумажного документа нельзя показать с экрана мобильного телефона в качестве доказательства, отмечается на сайте Минздрава Германии.

Подойдут не все вакцины

Германия признает не все типы вакцин. Список одобренных опубликован на сайте Института Пауля Эрлиха. Сейчас в него входят только четыре вакцины. Среди них нет китайского препарата CoronaVac, который часто применяется в Украине.

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson (Janssen)

С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 полных дней. Если вы сделали последнюю прививку 1 октября (нулевой день), сертификат для въезда в Германию начинает полноценно действовать 16 октября.