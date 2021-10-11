ВАКС назначил Труханову залог 30 млн гривен

Судья решила не брать мэра Одессы под стражу.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в виде залога 30,2 млн гривен.

Решение объявила в понедельник судья Оксана Олейник.

Деньги нужно внести в течение пяти дней после вынесения постановления. Если этого не будет сделано, прокуратура сможет просить об изменении меры пресечения.

Кроме залога, на Труханова возложен ряд обязанностей: воздержаться от общения с другими подозреваемыми и сдать на хранение загранпаспорта.

Мэр Одессы заявил журналистам, что будет подавать апелляцию на решение ВАКС, потому что таких денег якобы не имеет. "Таких денег у мэра Одессы нет. Будем искать, потому что надо выполнять постановление. Но я надеюсь на апелляцию, которая отменит это решение", - сказал Труханов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арестовать мэра Одессы с правом на залог 120 млн гривен.

Напомним, что мэр Одессы стал подозреваемым по новому уголовному делу на прошлой неделе. По версии следствия, он вместе с сообщниками нанес почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету.

По мнению следствия, из-за действий подозреваемых в течение 2016-2019 годах одесская община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн.

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