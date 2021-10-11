В Николаеве задержали мужчину, который по телефону угрожал детутату Вирастюку убийством

В полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители зарегистрировали событие и начали искать злоумышленника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Эту информацию передали правоохранителям Николаевской области, которые задержали подозреваемого и доставили его в отделение для дачи объяснений.

Злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса - угроза убийством. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

В полиции не назвали имя депутата, однако, по данным РБК-Украина, это - "слуга народа" Василий Вирастюк.

Напомним, бывший легкоатлет и стронгмен Василий Вирастюк получил депутатский мандат на довыборах в округе №87, которые состоялись еще 28 марта.

22 апреля ЦИК объявила Вирастюка победителем выборов с результатом 15 536 голосов. Александр Шевченко, согласно этому протоколу, набрал 15 114 голосов, с поражением не согласился, и через некоторое время решение комиссии было отменено Верховным Судом.

19 апреля ЦИК составила второй протокол, без учета результатов голосования на шести проблемных участках. В соответствии с ним, на выборах победил Вирастюк, но уже с результатом 14 811 голосов против 13 942 у Шевченко.

Верховный Суд снова отменил это решение, но Большая палата Верховного Суда его восстановила.

Это позволило ЦИК 9 июня в конце концов зарегистрировать Вирастюка депутатом, а 15 июня он принял присягу под крики "Позор!" со стороны коллег Шевченко по партии "За будущее".