Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания и признал ложь, - адвокат

Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело народного депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний.

Об этом адвокат рассказал журналистам ТСН.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, употребляли ли они что-то или не употребляли. Он соврал, что подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и повез. Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет", - заявил адвокат.

По его словам, со стороны правоохранителей были и другие нарушения, поскольку вместо трех часов в отделении таксист провел почти сутки, и это противоречит законодательству. К тому же от адвоката скрывали, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.

В то же время адвокат подтвердил предыдущие показания о том, что в машину умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить Полякова в больницу. В это время его и остановила полиция. Пока народному депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".

Вместе с тем, как стало известно ТСН, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 года он проходит по делу по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми).

Напомним, депутат Верховной Рады Галина Янченко заявила, что токсикологическая экспертиза обнаружила в теле Полякова следы алкоголя и метадона.

Полиция склоняется к версии естественной смерти, но не исключает отравление Полякова.