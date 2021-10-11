Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания и признал ложь, - адвокат

По словам адвоката, за смену показаний правоохранители избили таксиста.

Таксист, который вез Полякова перед смертью, изменил показания и признал ложь, - адвокат
Фото: Олександр Гончаров

Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело народного депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний.

Об этом адвокат рассказал журналистам ТСН.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, употребляли ли они что-то или не употребляли. Он соврал, что подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и повез. Вот ребята его и наказали. Но след простыл, экспертиза не покажет", - заявил адвокат.

По его словам, со стороны правоохранителей были и другие нарушения, поскольку вместо трех часов в отделении таксист провел почти сутки, и это противоречит законодательству. К тому же от адвоката скрывали, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что с правоохранителями судиться не будут. "Он обычный парень и просто хочет жить", - добавил адвокат.

В то же время адвокат подтвердил предыдущие показания о том, что в машину умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и судороги. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить Полякова в больницу. В это время его и остановила полиция. Пока народному депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в "скорую".

Вместе с тем, как стало известно ТСН, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 года он проходит по делу по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми).

Напомним, депутат Верховной Рады Галина Янченко заявила, что токсикологическая экспертиза обнаружила в теле Полякова следы алкоголя и метадона.

Полиция склоняется к версии естественной смерти, но не исключает отравление Полякова.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Прекращать голодовку Саакашвили не собирается, - адвокатПрекращать голодовку Саакашвили не собирается, - адвокат
В теле Полякова нашли следы алкоголя и метадона - "слуга" ЯнченкоВ теле Полякова нашли следы алкоголя и метадона - "слуга" Янченко
ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом человекаООН признала чистую экологию неотъемлемым правом человека
Полиция назвала версии гибели нардепа ПоляковаПолиция назвала версии гибели нардепа Полякова
Боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, посадили на 8 летБоевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ, посадили на 8 лет
Офис генпрокурора назвал причину смерти депутата ПоляковаОфис генпрокурора назвал причину смерти депутата Полякова
"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко"Слуга народа" будет искать перед выборами новых фронтменов партии, - Корниенко
СБУ задержала чиновника КГГА, который вымогал деньги у предпринимателейСБУ задержала чиновника КГГА, который вымогал деньги у предпринимателей
Суд дал три года тюрьмы мужчине, который дважды сообщил о подготовке покушения на ЗеленскогоСуд дал три года тюрьмы мужчине, который дважды сообщил о подготовке покушения на Зеленского
"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции
Последние новости
Подгружаем последние новости