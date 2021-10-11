По делу о покушении на Шефира правоохранители назначили более 30 экспертиз

Украинским правоохранителям предложило помощь американское ФБР.

По делу о покушении на Шефира правоохранители назначили более 30 экспертиз
Сергій Шефір
Фото: espreso.tv

По делу о покушении на первого помощника президента Украины, Сергея Шефира, назначили около 30 экспертиз. Органы Нацполиции и подразделения Национальной гвардии изучили 430 гектаров местности вблизи места преступления.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Отдельные участки, согласно вероятному маршруту отступления преступника, мы прошли даже дважды. И даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства. В настоящее время назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.

Он добавил, что задача была бы проще, если бы в Украине работала система автоподключения органов полиции ко всем камерам.

По словам Енина, полиция может однозначно утверждать, что покушение совершил профессионал. Он добавил, что правоохранители уже в ближайшее время смогут сообщить о продвижении в расследовании покушения. Украинским правоохранителям в деле помогает и ФБР США - они сами предложили помощь.

Напомним, автомобиль Сергея Шефира обстреляли на трассе рядом с селом Лесники. Шефир остался невредимым, но ранения получил его водитель. Он был госпитализирован.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расценивает покушение на своего помощника как личный "привет" и давление на него. Подробно о деле читайте в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Рубикон имени Сергея Шефира".

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