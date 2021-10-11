ГБР попросило арестовать Медведчука с залогом в миллиард гривен

Депутата хотят отправить в изолятор.

Фото: Lb.ua

Государственное бюро расследований попросило суд арестовать Виктора Медведчука по "угольному" делу и определить ему залог в размере 420 345 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 миллиард гривен.

Соответствующее ходатайство опубликовали в фейсбуке коллеги Медведчука из фракции ОПЗЖ.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

В случае, если ходатайство будет поддержано, Медведчука возьмут под стражу до 19 ноября.

Сейчас он находится под домашним арестом по другому уголовному производству - о добыче полезных ископаемых на шельфе Черного моря в оккупированном Крыму.

Напомним, что 8 октября Медведчуку сообщили о новом подозрении в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). Она касается принуждения Украины покупать уголь с шахт ОРДЛО в 2014-2015 годах.

В августе 2021 года правоохранители завершили расследование против Медведчука и депутата Тараса Козака по "крымскому" делу. Их собираются судить по обвинению в покушении на незаконную добычу нефти и газа на временно оккупированной территории АР Крым.

Следствие считает, что подозреваемые передали оккупационной власти материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая" на прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без их помощи РоSSии понадобились бы годы для освоения участка с перспективными запасами полезных ископаемых на сумму более 38 млрд грн.

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