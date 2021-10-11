Глава МВФ может потерять должность

10 октября исполнительный совет МВФ проведет закрытую встречу с исполнительным директором фонда Кристалиной Георгиевой. От результатов во многом будет зависеть, останется ли она на своей должности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Укринформ.

Глава МВФ может потерять должность
Фото: ft.com

«На заседании Совета директоров отдельно будут присутствовать Георгиева, а также юристы фирмы WilmerHale», — уточняется в сообщении.

Что произошло

По данным агентства, заслушаны позиции сторон по результатам недавно завершенного расследования юридической компании WilmerHale. В его выводах отмечалось, что Кристалина Георгиева во время пребывания во главе Всемирного банка в 2017 году оказывала «неоправданное давление» на его персонал, чтобы изменить данные в рейтинговом отчете Doing Business по Китаю.

Юристы утверждали, что Георгиева требовала повысить рейтинг бизнес-климата Китая в то время, как Всемирный банк искал поддержки со стороны КНР с целью значительного увеличения капитала.

Георгиева отрицает вину

Георгиева со своей стороны решительно опровергла эти обвинения, а ее адвокат заявил, что расследование WilmerHale сопровождалось нарушениями. В частности, по словам адвоката, Георгиева не имела возможности ответить на обвинения.

Руководство МВФ уже собиралось 8 октября для рассмотрения этого дела. Заседание продолжалось 5 часов, после чего было принято решение рассмотреть дополнительные детали. Ожидается, что окончательное решение относительно дальнейшего пребывания Кристалина Георгиева во главе МВФ будет принято не ранее 11 октября.

Напомним

21 сентября в Украине начала работу миссия МВФ. По словам главы финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева, в начале октября фонд выделит Украине очередной транш в размере $700 млн

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