Петиция за запрет концертов артистов из РоSSии набрала достаточного голосов для рассмотрения президентом

В ней утверждается, что любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром.

Петиция за запрет концертов артистов из РоSSии набрала достаточного голосов для рассмотрения президентом
Фото: ntv.ru

Петиция за полный запрет на территории Украины концертов артистов из РоSSии набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Автор петиции под названием "Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора - РоSSии до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами" - продюсер Игорь Кондратюк. Ее разместили на сайте президента 21 сентября 2021 года.

По состоянию на утро 11 октября, она собрала уже 25 348 голосов из 25 000 необходимых, хотя до завершения голосования осталось еще 72 дня.

"Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений - артисты/артистки, актеры/актрисы на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым - поддержали - оккупацию Крыма и инициирование Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия РоSSии" , - отметил Кондратюк.

Он отметил, что любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром.

"В этом нужно избегать, если мы не хотим больше потерь территорий и населения, и победить в этой праведной для Украины и украинцев войне. Музыка и другие виды искусства от агрессора не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжение войны другими методами - методами заинтересования украинцев культурой агрессора, от оружия которого погибли тысячи украинцев и претерпели лишений миллионы вынужденных переселенцев", - считает автор петиции.

Исключение для запрета Кондратюк предлагает сделать только для тех роSSийских представителей культуры, кто публично выступил против роSSийской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие.

"Это неестественно, когда артист выступает и для росиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - отметил автор.

Напомним, электронная петиция, адресованная президенту, рассматривается при условии сбора на ее поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования.

Рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения. О поддержке или не поддержке электронной петиции публично объявляется президентом.

Напомним, в апреле роSSийский рэпер Моргенштерн во время прямого эфира в Instagram признался, что ему "страшно ехать в Украину".

В августе роSSийскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. В январе Литва запретила Киркорову въезд на пять лет. Причиной стало публичное оправдание ним оккупации Крыма.

РоSSийским артистам запрещают въезд в Украину, как правило, за незаконное посещение (вопреки украинскому законодательству) оккупированного Россией Крыма, а также за поддержку войны против Украины.

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