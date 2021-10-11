При МВД создан Офис защиты бизнеса

Первоочередной его задачей будет - повышение уровня доверия населения к полиции.

При МВД создан Офис защиты бизнеса
Фото: Макс Требухов

При Министерстве внутренних дел появился Офис по вопросам защиты бизнеса.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Поднятие уровня доверия населения к полиции является первоочередной задачей действующего министра внутренних дел и его команды. Именно поэтому инициатива создания Офиса и была предложена", - отметил он.

Енин уточнил, что речь идет "не о создании какого-то штатного подразделения с определенным количеством персонала, кабинетов, принтеров, технического состава и так далее". По его словам, речь идет о проектном подходе, который показал себя чрезвычайно положительно не только в реалиях Украины, но и у наших международных партнеров.

Министр определил в качестве приоритета защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Также одной из задач Офиса будет создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

"Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны" , - отметил Енин.

Он пояснил, что Офис защиты бизнеса - это своеобразная "площадка для диалога".

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский анонсировал создание в Украине Офиса по вопросам защиты бизнеса, координировать который будет советник Антон Геращенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Офис генпрокурора назвал причину смерти депутата ПоляковаОфис генпрокурора назвал причину смерти депутата Полякова
"Никаких намеков на создание коалиции с "Батькивщиной" нет", - Арахамия"Никаких намеков на создание коалиции с "Батькивщиной" нет", - Арахамия
Качура: "Депутаты собрали подписи для запросов в Офис генпрокурора и полицию по парламентскому контролю в деле Мецгера"Качура: "Депутаты собрали подписи для запросов в Офис генпрокурора и полицию по парламентскому контролю в деле Мецгера"
Офис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистамиОфис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистами
"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование
ЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИЕС рассматривает возможность создания военной учебной миссии в Украине, - СМИ
Мужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президентаМужчина пытался поджечь себя в здании Офиса президента
В МВД создадут Офис по защите бизнеса, - МонастырскийВ МВД создадут Офис по защите бизнеса, - Монастырский
Главу Львовской облорганизации "Голоса" отстранили за сотрудничество с Офисом президентаГлаву Львовской облорганизации "Голоса" отстранили за сотрудничество с Офисом президента
Экологическая комиссия поддержала создание парка "Совские пруды" в КиевеЭкологическая комиссия поддержала создание парка "Совские пруды" в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости