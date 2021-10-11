При МВД создан Офис защиты бизнеса

Первоочередной его задачей будет - повышение уровня доверия населения к полиции.

При Министерстве внутренних дел появился Офис по вопросам защиты бизнеса.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

"Поднятие уровня доверия населения к полиции является первоочередной задачей действующего министра внутренних дел и его команды. Именно поэтому инициатива создания Офиса и была предложена", - отметил он.

Енин уточнил, что речь идет "не о создании какого-то штатного подразделения с определенным количеством персонала, кабинетов, принтеров, технического состава и так далее". По его словам, речь идет о проектном подходе, который показал себя чрезвычайно положительно не только в реалиях Украины, но и у наших международных партнеров.

Министр определил в качестве приоритета защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Также одной из задач Офиса будет создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

"Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы достаточно оптимистичны" , - отметил Енин.

Он пояснил, что Офис защиты бизнеса - это своеобразная "площадка для диалога".