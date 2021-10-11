Прекращать голодовку Саакашвили не собирается, - адвокат

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили, который находится в заключении в Грузии, продолжит голодовку в знак протеста.

Об этом адвокат политика Бека Басилая заявил Суспильному, комментируя сообщения об ухудшении состояния Саакашвили из-за голодовки.

Адвокат посетил Саакашвили 11 октября.

"Морально он чувствует себя надежно, настроен на борьбу демократическим путем с этим пророSSийским олигархическим режимом. О состоянии его здоровья... Надо понимать, что голодание ослабляет здоровье, но он не собирается прекращать голодать и собирается идти до конца, чтобы его требования были выполнены", - сказал адвокат.

В то же время вопрос госпитализации они не обсуждали, "потому что он (Саакашвили - ред.) себя чувствует очень крепко".

10 октября личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Кипшидзе рассказал, что экс-президенту трудно передвигаться и говорить. "У Саакашвили заболевания крови - талассемия. Это не смертельное заболевание, но ему категорически нельзя голодать", - заявил он. Диагноз врач озвучил с согласия Саакашвили.

Напомним, бывший президент Грузии, ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины на родину, где 1 октября его задержали. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его, как только он пересечет границу.

Саакашвили объявил голодовку, поскольку считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II призвал Саакашвили прекратить голодовку, "потому что это не христианский поступок".