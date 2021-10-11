Рейтинг Терехова в Харькове - 57,6%, Добкина - 27,6%, - опрос

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов может выиграть выборы мэра Харькова в первом же туре.

Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что за него готовы отдать свои голоса 57,6% харьковчан, которые уже определились с выбором и собираются прийти на участки.

Ближайший конкурент Терехова - бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин с 27,6%.

Рейтинг других кандидатов, в том числе представителя "Европейской солидарности" Александра Скорика, - менее 4%.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проходил 2-7 октября во виде личного формализованного интервью (face-to-face). Были опрошены 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

Напомним, досрочные выборы в Харькове состоятся 31 октября в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса.

Сейчас городом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов.