Рейтинг Терехова в Харькове - 57,6%, Добкина - 27,6%, - опрос

Досрочные выборы мэра состоятся 31 октября.

Рейтинг Терехова в Харькове - 57,6%, Добкина - 27,6%, - опрос
Фото: РБК

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов может выиграть выборы мэра Харькова в первом же туре.

Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что за него готовы отдать свои голоса 57,6% харьковчан, которые уже определились с выбором и собираются прийти на участки.

Ближайший конкурент Терехова - бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин с 27,6%.

Рейтинг других кандидатов, в том числе представителя "Европейской солидарности" Александра Скорика, - менее 4%.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проходил 2-7 октября во виде личного формализованного интервью (face-to-face). Были опрошены 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

Напомним, досрочные выборы в Харькове состоятся 31 октября в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса.

Сейчас городом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов.

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