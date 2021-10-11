США объявили о возобновлении лотереи иммиграционных виз

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которых выдают грин-карты. В частности, началась регистрация на лотерею в 2023 году. Об этом сообщает «Голос Америки».

США объявили о возобновлении лотереи иммиграционных виз
Фото: zagranitsa.com

Что известно о выдаче виз

Сообщается, что Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Также сообщается, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации Дональда Трампа.

Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

«Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз», — уточнил представитель Госдепартамента США.

Предыстория

В 2020 году экс-президент Дональд Трамп приостановил выдачу грин-карт на фоне пандемии коронавируса, после чего его администрация объявила о ликвидации некоторых видов иммиграционных виз.

В связи с этим тысячи победителей визовой лотереи не смогли въехать в США.

В феврале 2021 года Джо Байден отменил указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну иностранцев, подписанный его предшественником в апреле 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Медведчуку объявили еще одно подозрение - за государственную измену и содействие терроризму
Заместителю гендиректора "Киевзеленстроя" объявили подозрениеЗаместителю гендиректора "Киевзеленстроя" объявили подозрение
Талибы объявили состав своего правительстваТалибы объявили состав своего правительства
В Пентагоне объявили о завершении эвакуации из АфганистанаВ Пентагоне объявили о завершении эвакуации из Афганистана
На квартиру депутата Устиновой наложили арест, а машину объявили в розыскНа квартиру депутата Устиновой наложили арест, а машину объявили в розыск
Бывшего экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова объявили в розыскБывшего экс-командира роты харьковского "Беркута" Шаповалова объявили в розыск
Объявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в КабминеОбъявили подозрение ветерану, который угрожал взорвать гранату в Кабмине
В Беларуси информационные ресурсы БЕЛСАТ объявили экстремистскимиВ Беларуси информационные ресурсы БЕЛСАТ объявили экстремистскими
Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыскЭкс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск
Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККСЗеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС
Последние новости
Подгружаем последние новости