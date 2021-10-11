США объявили о возобновлении лотереи иммиграционных виз
Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которых выдают грин-карты. В частности, началась регистрация на лотерею в 2023 году. Об этом сообщает «Голос Америки».
Что известно о выдаче виз
Сообщается, что Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тысяч грин-карт в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.
Также сообщается, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации Дональда Трампа.
Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.
«Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз», — уточнил представитель Госдепартамента США.
Предыстория
В 2020 году экс-президент Дональд Трамп приостановил выдачу грин-карт на фоне пандемии коронавируса, после чего его администрация объявила о ликвидации некоторых видов иммиграционных виз.
В связи с этим тысячи победителей визовой лотереи не смогли въехать в США.
В феврале 2021 года Джо Байден отменил указ Дональда Трампа о запрете на въезд в страну иностранцев, подписанный его предшественником в апреле 2020 года.