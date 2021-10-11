У экс-главы ГАСИ украли спрятанные в потолке $2 млн

Дело рассматривается в суде.

У экс-главы ГАСИ украли спрятанные в потолке $2 млн
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

У бывшего главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака и его жены украли 2 млн долларов.

Об этом сообщило издание "Судебный репортер" со ссылкой на материалы Обуховского районного суда Киевской области, который рассматривает гражданские иски потерпевших.

По версии Рыбака, в 2014 году он с женой Ириной Фриденталь (дочь бизнесмена Михаила Фриденталя, сестра жены экс-нардепа Александра Шепелева) спрятал доллары в потолке хозяйственной постройки. Хозяин не интересовался тайником до середины октября 2016 года, когда решил достать деньги. Потолок расшили, но денег там не оказалось.

Эксперты установили, что целостность потолка была нарушена примерно в 2014 году. Вероятно, это произошло, когда Рыбак с семьей поехали отдыхать.

В ходе расследования охранник поместья указал на бывшего домоправителя. Тот якобы достал деньги и дал ему полмиллиона долларов за молчание.

После увольнения домоправитель начал много путешествовать за границей, купил новый Volkswagen. Охранник также приобрел себе квартиру в Обухове и земельный участок в Грузии, а также автомобиль и подарки своим родственникам. Примерно половину своей суммы он спрятал и позже отдал следователям.

Теперь оба мужчины являются подозреваемыми, пострадавшие заявили гражданский иск на 55 млн гривен.

Александр Рыбак является сыном бывшего спикера Верховной Рады Владимира Рыбака. Он занимал должность главы ГАСИ во времена Виктора Януковича - с конца 2010 года до начала 2014-го.

Сторона защиты на суде заявила, что к уголовному производству не было добавлено ни одного доказательства, что потерпевший или его жена владели такой суммой средств.

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