"УДАР" требует возбудить против Кивы дело за государственную измену

«УДАР Виталия Кличко» считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена, поэтому партия направила официальное заявление на имя руководителей СБУ , ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома «УДАРа» Артура Палатного об открытии соответствующего уголовного производства. Об этом сообщает официальный сайт "УДАРа".

"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42 500 - 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин - главнокомандующий войск РоSSийской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном телеграм-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", - говорится в заявлении.

Партия «УДАР Виталия Кличко» просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.