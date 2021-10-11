"УДАР" требует возбудить против Кивы дело за государственную измену

СНБО, по мнению представителей партии, должен рассмотреть вопрос о наложении санкций.

"УДАР" требует возбудить против Кивы дело за государственную измену

«УДАР Виталия Кличко» считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена, поэтому партия направила официальное заявление на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома «УДАРа» Артура Палатного об открытии соответствующего уголовного производства. Об этом сообщает официальный сайт "УДАРа".

"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42 500 - 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин - главнокомандующий войск РоSSийской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном телеграм-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", - говорится в заявлении.

Партия «УДАР Виталия Кличко» просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.

Ранее Артур Палатный заявил, что СБУ должна возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Также он считает, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО - рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.

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