Инженера ВМС США задержали за попытку продать за границу данные о подводных лодках

Подозреваемый передал агенту ФБР под прикрытием три флешки с военными тайнами.

Инженера ВМС США задержали за попытку продать за границу данные о подводных лодках
Фото: U.S. Navy

Министерство юстиции США сообщило о задержании инженера военно-морских сил по подозрению в торговле секретной информацией о подводных лодках.

На сайте американского Минюста утверждается, что 42-летнего Джонатана Тойби и его 45-летнюю жену Даяну арестовали в субботу, 9 октября, в Западной Вирджинии по обвинению в нарушении закона о защите информации относительно атомных технологий.

По данным прокуроров, в апреле 2020 года Тойби отправил власти другой страны по почте пакет с образцом закрытой информации и предложением начать тайное сотрудничество. Инженер, имевший доступ к секретным сведениям, предлагал продавать военные тайны.

Агенты ФБР смогли перехватить письмо и вступили в переписку с Тойби, выдавая себя за представителя иностранного правительства.

В июне 2021 ФБР отправило Тойби авансовый платеж в размере 10 тысяч долларов в криптовалюте. После получения денег Тойби оставил агенту в условленном месте флешку с документами об атомных реакторах подводных лодок типа "Вирджиния", скрытую в половинке бутерброда с арахисовым маслом.

Получив еще 20 тысяч долларов, Тойби передал ключ расшифровки для SD-карты. Выяснилось, что на флешке содержались закрытые сведения военного характера, касающиеся элементов конструкции, рабочих параметров и эксплуатационных характеристик реакторов субмарин.

В конце августа инженер передал вторую флешку, скрытую в упаковке из-под жевательной резинки, получив за это еще 70 тысяч долларов.

9 октября после передачи третьей SD-карты подозреваемого задержали.

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