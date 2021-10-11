Бердымухамедов написал 13 томов справочника "Лекарственные растения Туркменистана"

Описанные в книге рецепты отваров и чаев врачи и государственные СМИ регулярно рекомендуют для лечения и профилактики различных заболеваний.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов закончил работу над очередным - 13-м - томом своего справочника "Лекарственные растения Туркменистана".

Об этом он объявил на заседании Кабинета министров 8 октября, сообщает "Хроника Туркменистана".

Отмечается, что новая книга приурочена ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. Ее копии будут переданы всем участникам заседания.

Предыдущий том справочника Бердымухамедов представил ровно год назад и также приурочил его ко Дню медработников. А 11-й том, изданный в июле 2019 года, был представлен также накануне Дня работников здравоохранения, который тогда отмечался 21 июля. Осенью 2019 праздник без объяснений перенесли на 10 октября.

Описанные в книге Бердымухамедова рецепты отваров и чаев врачи и государственные СМИ регулярно рекомендуют для лечения и профилактики различных заболеваний. Ранее объявлялось, что дым гармалы, корень солодки и лапшу с перцем, также описаны в справочнике, следует использовать для профилактики коронавируса.

Напомним, в апреле прошлого года, несмотря на пандемию ковида в Туркменистане после месячного перерыва возобновился национальный чемпионат по футболу.

Туркменистан - одна из немногих стран, включая Северную Корею, где официально нет ни одного случая коронавируса. Но согласно сообщениям, которые оттуда поступают, страна сейчас переживает третью и, возможно, самую сильную волну COVID-19.