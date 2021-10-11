Медведев призвал руководство РФ отказаться от контактов с властью Украины до ее смены

Заместитель главы Совета безопасности РоSSийской Федерации Дмитрий Медведев призвал руководство страны отказаться от контактов с украинской властью до ее смены.

Об этом он написал в своей колонке для издания "Коммерсант".

Медведев разразился критикой руководства Украины, в частности - президента Владимира Зеленского. По его мнению, президент Украины испытывает "ежедневный когнитивный диссонанс в душе и поступках" и "вынужден" защищать интересы своей страны и "маневрировать между радикальными националистами".

"Человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говорил на русском языке. Более того, работал в РоSSии и получал значительные средства из роSSийских источников ... Но в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью изменил политическую и моральную ориентацию. А по сути - отказался от своей идентичности", - так описывает украинского президента Медведев.

Он также заявил, что в настоящее время любые переговоры с руководством Украины "не имеют смысла" и призвал не вести их до смены власти в нашей стране. При этом Медведев называет украинскую власть "невежественными и необязательными людьми".

"Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления в Украине руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией ... Не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для обмана населения страны и подкачки своих мышц перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией . Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. РоSSия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - закончил свою колонку Медведев.

Напомним, ранее, 7 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина и РоSSия все еще не нашли понимания относительно возможной повестки дня встречи двух президентов.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РФ в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время. Представитель Путина потом добавил, что "такой темы, как Крым" для обсуждения между Украиной и Россией не существует.

В свою очередь, представитель Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента не видят смысла во встрече с Путиным без обсуждения темы Крыма.