США на прямых переговорах с "Талибаном" обсудили предоставление Афганистану гуманитарной помощи

Талибы заявили, что Штаты согласились помочь населению, но при этом политически не признавать власть движения.

Представители движения "Талибан" сообщили, что США согласились предоставить гуманитарную помощь Афганистану. При этом Штаты не будут политически признавать власть талибов, пишет Associated Press.

Стороны достигли договоренностей в рамках первых прямых переговоров, которые состоялись в Катаре. В то же время заявление американской стороны о результатах встречи менее конкретно - в нем указано об "обсуждении предоставления США серьезной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".

Штаты также дали понять, что переговоры никоим образом не являются преамбулой к признанию "Талибана". Представитель Госдепа Нед Прайс назвал обсуждение "откровенным и профессиональным", при этом американская сторона подтвердила, что о талибах будут судить по их действиям, а не только словам.

"Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма, безопасности выезда граждан США , других иностранцев и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девушек во всех сферах жизни афганского общества", - сообщил Нед Прайс.

Вместе с тем "Талибан" заявил, что будет самостоятельно, без помощи США бороться с террористами ИГИЛ, которые только с начала октября устроили несколько терактов.

Напомним, 8 октября во время пятничной молитвы произошел взрыв в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана. Погибли около 70 человек. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Также террористы взяли ответственность за взрыв возле мечети в Кабуле в воскресенье, 3 октября, в результате которого погибли 8 человек.