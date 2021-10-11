США на прямых переговорах с "Талибаном" обсудили предоставление Афганистану гуманитарной помощи

Талибы заявили, что Штаты согласились помочь населению, но при этом политически не признавать власть движения.

США на прямых переговорах с "Талибаном" обсудили предоставление Афганистану гуманитарной помощи
Нед Прайс
Фото: US Embassy in Norway

Представители движения "Талибан" сообщили, что США согласились предоставить гуманитарную помощь Афганистану. При этом Штаты не будут политически признавать власть талибов, пишет Associated Press.

Стороны достигли договоренностей в рамках первых прямых переговоров, которые состоялись в Катаре. В то же время заявление американской стороны о результатах встречи менее конкретно - в нем указано об "обсуждении предоставления США серьезной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".

Штаты также дали понять, что переговоры никоим образом не являются преамбулой к признанию "Талибана". Представитель Госдепа Нед Прайс назвал обсуждение "откровенным и профессиональным", при этом американская сторона подтвердила, что о талибах будут судить по их действиям, а не только словам.

"Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма, безопасности выезда граждан США, других иностранцев и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девушек во всех сферах жизни афганского общества", - сообщил Нед Прайс.

Вместе с тем "Талибан" заявил, что будет самостоятельно, без помощи США бороться с террористами ИГИЛ, которые только с начала октября устроили несколько терактов.

Напомним, 8 октября во время пятничной молитвы произошел взрыв в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана. Погибли около 70 человек. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ. Также террористы взяли ответственность за взрыв возле мечети в Кабуле в воскресенье, 3 октября, в результате которого погибли 8 человек.

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