РоSSийские наемники 10 раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 октября, роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Мирного оккупанты вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских воинов около Новотошковского враг обстрелял 4 раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Попасной вражеские вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих нет. На вооруженные провокации боевиков наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 утра 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение субботы, 9 октября, роSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенные минскими договоренностями вооружение.

В воскресенье, 10 октября, роSSийские наемники два раза нарушили режим прекращения "тишины".