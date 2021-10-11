Порошенко поблагодарил всех, кто выступил против "титушек"

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поблагодарил общественных активистов, ветеранов войны против роSSийской агрессии, всех неравнодушных, кто выступил против проплаченных властью «титушек».

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений.

«Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И такие, которые там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они делали в 2004-2005, 2013 и 2014 годах в Киеве на Антимайдане», - напомнил Петр Порошенко.

«Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года, Зеленский встал на рельсы Антимайдана. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя», - возмутился Порошенко.

«Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит совершенные преступления. Это называется «дымовая завеса», - убежден пятый президент.