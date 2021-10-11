Порошенко поблагодарил всех, кто выступил против "титушек"

Экс-президент считает, что власть прибегает к "дымовой завесе".

Порошенко поблагодарил всех, кто выступил против "титушек"

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поблагодарил общественных активистов, ветеранов войны против роSSийской агрессии, всех неравнодушных, кто выступил против проплаченных властью «титушек».

Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского за 2,5 года встала на рельсы Антимайдана и пытается отвлечь внимание общества от своих преступлений.

«Параллели очень легко провести. Майдан - и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги - за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, и они точно обречены на победу. И такие, которые там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они делали в 2004-2005, 2013 и 2014 годах в Киеве на Антимайдане», - напомнил Петр Порошенко.

«Мне очень жаль, что так быстро, за 2,5 года, Зеленский встал на рельсы Антимайдана. Весь этот его хлам, который он набрал из команды Януковича, устроил у себя», - возмутился Порошенко.

«Вот он отдал команду штурмовать. Зачем он это сделал? Для того, чтобы скрыть собственные преступления. Потому что он думает, что Украина забудет или простит совершенные преступления. Это называется «дымовая завеса», - убежден пятый президент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Под домами Зеленского и Порошенко продолжаются акции протестаПод домами Зеленского и Порошенко продолжаются акции протеста
Во время акции возле дома Порошенко в Козине произошли столкновения
В Минздраве напомнили, как можно комбинировать вакцины против коронавирусаВ Минздраве напомнили, как можно комбинировать вакцины против коронавируса
Порошенко о "слугах", которые не пришли на заседание по пенсиям: когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сиделиПорошенко о "слугах", которые не пришли на заседание по пенсиям: когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сидели
Европарламент призвал расширить санкции против БеларусиЕвропарламент призвал расширить санкции против Беларуси
Порошенко призвал поддержать Зинкевич на должность спикера ВРПорошенко призвал поддержать Зинкевич на должность спикера ВР
"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции
Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизмуЗеленский подписал закон о противодействии антисемитизму
Глава правления Укрэксимбанка извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противенГлава правления Укрэксимбанка извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен
Офис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистамиОфис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистами
Последние новости
Подгружаем последние новости