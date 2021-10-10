Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй президентский срок

Он отметил, что окончательное решение по этому поводу "зависит только от уровня того, что мы успеем сделать".

Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй президентский срок
Фото: Офіс президента

Дочка Владимира Зеленского уговаривает его не идти на второй президентский срок. Окончательное решение будет зависеть от того, успеет ли он выполнить свои обещания.

Об этом Зеленский рассказал в комментарии программе "Светская жизнь".

"Дочка поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе на брифинге в Трускавце Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, баллотироваться ли ему на второй президентский срок.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что идет только на один срок, за который изменит страну и передаст ее новому президенту.

Однако уже в 2020 году Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, ибо одной каденции ему не хватит для реализации задуманного.

В марте 2021 года лидеры "Слуги народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия сообщили, что партия будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок.

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