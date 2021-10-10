В Европарламенте провели флешмоб в поддержку Наримана Джеляла, - Сенцов

Участники акции держали в руках футболки с портретом Джеляла и надписью "Free Nariman Dzhelal".

Фото: Олег Сенцов

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что вместе с украинскими студентами провел в Страсбурге флешмоб в поддержку арестованного в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вчера участвовал в European Youth Event, ежегодное мероприятие, которое организует для молодежи Европейский парламент в Страсбурге. Там вместе с украинскими студентами и лауреатами премии Сахарова устроили флешмоб в поддержку украинского политзаключенного Наримана Джеляла", - написал Сенцов.

Как свидетельствуют обнародованные Сенцовым фото, участники акции держали в руках футболки с портретом Джеляла и надписью “Free Nariman Dzhelal”.

European Youth Event (EYE) - это мероприятие, инициированное и организованное Европейским парламентом с целью стимулирования активного гражданства среди молодых европейцев. Проводится, начиная с 2014 года.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джеляла на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродным братьев Азиза и Асана Ахтемова - в подрыве газопровода в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

Соединенные Штаты призывают РоSSию немедленно освободить Наримана Джеляла и еще более 100 крымских политзаключенных.