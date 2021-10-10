В Европарламенте провели флешмоб в поддержку Наримана Джеляла, - Сенцов

Участники акции держали в руках футболки с портретом Джеляла и надписью "Free Nariman Dzhelal".

Фото: Олег Сенцов

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что вместе с украинскими студентами провел в Страсбурге флешмоб в поддержку арестованного в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вчера участвовал в European Youth Event, ежегодное мероприятие, которое организует для молодежи Европейский парламент в Страсбурге. Там вместе с украинскими студентами и лауреатами премии Сахарова устроили флешмоб в поддержку украинского политзаключенного Наримана Джеляла", - написал Сенцов.

Как свидетельствуют обнародованные Сенцовым фото, участники акции держали в руках футболки с портретом Джеляла и надписью “Free Nariman Dzhelal”.

European Youth Event (EYE) - это мероприятие, инициированное и организованное Европейским парламентом с целью стимулирования активного гражданства среди молодых европейцев. Проводится, начиная с 2014 года.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джеляла на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродным братьев Азиза и Асана Ахтемова - в подрыве газопровода в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

Соединенные Штаты призывают РоSSию немедленно освободить Наримана Джеляла и еще более 100 крымских политзаключенных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"
Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинацииМинздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупационный суд оставил под арестом заместителя главы Меджлиса Наримана ДжелялаОккупационный суд оставил под арестом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла
Ко Дню защитников и защитниц Украины Uklon и "Вернись живым" запускают кампанию в поддержку военныхКо Дню защитников и защитниц Украины Uklon и "Вернись живым" запускают кампанию в поддержку военных
В Киеве провели акцию-перформанс ко дню рождения политзаключенного Владимира ДудкиВ Киеве провели акцию-перформанс ко дню рождения политзаключенного Владимира Дудки
Около КГГА провели акцию за сохранение усадьбы БарбанаОколо КГГА провели акцию за сохранение усадьбы Барбана
«Голос» предлагает выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей во время локдауна, - Рудик«Голос» предлагает выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей во время локдауна, - Рудик
В митинге в поддержку Трампа приняли участие максимум 200 человекВ митинге в поддержку Трампа приняли участие максимум 200 человек
США провели испытания баллистической ракеты над Атлантическим океаномСША провели испытания баллистической ракеты над Атлантическим океаном
США призвали РоSSию освободить Наримана Джелялова и других политзаключенныхСША призвали РоSSию освободить Наримана Джелялова и других политзаключенных
Кинологи силовых служб Украины провели антитеррористические ученияКинологи силовых служб Украины провели антитеррористические учения
Путин и Асад провели переговоры в Кремле, визит не анонсировалиПутин и Асад провели переговоры в Кремле, визит не анонсировали
Последние новости
Подгружаем последние новости