Под домами Зеленского и Порошенко продолжаются акции протеста

Под домами действующего президента Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко проходят акции протеста.

По сообщениям участников митинга, под домом президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе активисты провели акцию "Автомарш разгневанных граждан".

Участники держали плакаты "Зеленский - слуга Лукашенко", "Тебя будут судить за Вагнергейт", "Зеленский будет сидеть за Коломойского".

Среди организаторов акции - объединение "Рух опору Капитуляції" и "Демократична сокира".

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование Вагнергейту. Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток ... Пусть власть не думает, что мы просто схаваем все, что она продвигает. За все будет ответственность - мы с вами об этом позаботимся", - сообщается на странице организаторов в Facebook.

Тем временем продолжается акция под домом пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

Как сообщает "Суспильне", участники акции под домом Петра Порошенко принесли тыквы. Они развернули плакат с портретами Порошенко и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать Медведчука".

Фото: Суспильне

Один из участников акции против Порошенко рассказал, что учится в университете, ему 20 лет. Говорит, что на акцию пришел вместе со знакомыми из Киева . На вопрос о том, интересно ли ему участвовать в подобных акциях, парень ответил: "Один раз попробовал, пожалуй, больше не буду".

Другой участник акции, 20-летний Владислав, который учится на юриста, утверждает, что "реально интересуется этой темой".

"Пришли на акцию, чтобы обратили внимание на то, что Петр Алексеевич Порошенко причастен к Медведчуку, а по Медведчуку сейчас идет судебный процесс, к нему надо и Порошенко привлекать. Самое главное требование - обратить на это внимание. Это моя позиция. Я пришел, чтобы сказать власти, чтобы она обратила внимание на Петра Порошенко, поскольку он способствовал человеку, по которому продолжается уголовное производство", - сказал участник протеста.

При этом он заверил, что не встречал "проплаченных" участников.

Полиция Киевской области сообщает, что по состоянию на 18:30 существенных нарушений правопорядка не зафиксировано. Публичный порядок в Козине обеспечивают более 100 полицейских Киевщины.

"Полиция Киевщины продолжает обеспечивать общественную безопасность в ходе проведения мирной акции на Обуховщине. Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.