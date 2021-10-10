Под домами Зеленского и Порошенко продолжаются акции протеста

По состоянию на 18:30 существенных нарушений правопорядка правоохранители не зафиксированы.

Под домами Зеленского и Порошенко продолжаются акции протеста
Акція у Козині
Фото: Поліція Київської області

Под домами действующего президента Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко проходят акции протеста.

По сообщениям участников митинга, под домом президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе активисты провели акцию "Автомарш разгневанных граждан".

Участники держали плакаты "Зеленский - слуга Лукашенко", "Тебя будут судить за Вагнергейт", "Зеленский будет сидеть за Коломойского".

Среди организаторов акции - объединение "Рух опору Капитуляції" и "Демократична сокира".

"Банковая продолжает узурпацию власти. Политическое руководство страны саботирует расследование Вагнергейту. Власть врет нам об оффшорах Зеленского. Коломойский возвращает свое влияние, а страну ведут к геополитическому развороту на Восток ... Пусть власть не думает, что мы просто схаваем все, что она продвигает. За все будет ответственность - мы с вами об этом позаботимся", - сообщается на странице организаторов в Facebook.

Тем временем продолжается акция под домом пятого президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области.

Как сообщает "Суспильне", участники акции под домом Петра Порошенко принесли тыквы. Они развернули плакат с портретами Порошенко и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, на котором призывают "сдать Медведчука".

Фото: Суспильне

Один из участников акции против Порошенко рассказал, что учится в университете, ему 20 лет. Говорит, что на акцию пришел вместе со знакомыми из Киева. На вопрос о том, интересно ли ему участвовать в подобных акциях, парень ответил: "Один раз попробовал, пожалуй, больше не буду".

Другой участник акции, 20-летний Владислав, который учится на юриста, утверждает, что "реально интересуется этой темой".

"Пришли на акцию, чтобы обратили внимание на то, что Петр Алексеевич Порошенко причастен к Медведчуку, а по Медведчуку сейчас идет судебный процесс, к нему надо и Порошенко привлекать. Самое главное требование - обратить на это внимание. Это моя позиция. Я пришел, чтобы сказать власти, чтобы она обратила внимание на Петра Порошенко, поскольку он способствовал человеку, по которому продолжается уголовное производство", - сказал участник протеста.

При этом он заверил, что не встречал "проплаченных" участников.

Полиция Киевской области сообщает, что по состоянию на 18:30 существенных нарушений правопорядка не зафиксировано. Публичный порядок в Козине обеспечивают более 100 полицейских Киевщины.

"Полиция Киевщины продолжает обеспечивать общественную безопасность в ходе проведения мирной акции на Обуховщине. Правоохранители призывают участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"Нардеп Яценко: "Мне никто деньги не предлагал"
Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинацииМинздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Блок рекламы


Похожие новости
Во время акции возле дома Порошенко в Козине произошли столкновения
Львовский горсовет просит Зеленского присвоить 98-летнему ветерану УПА звание Героя УкраиныЛьвовский горсовет просит Зеленского присвоить 98-летнему ветерану УПА звание Героя Украины
"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым изменениям в Кабмине 18 октября, - Арахамия"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым изменениям в Кабмине 18 октября, - Арахамия
Порошенко о "слугах", которые не пришли на заседание по пенсиям: когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сиделиПорошенко о "слугах", которые не пришли на заседание по пенсиям: когда надо было снимать Разумкова - как зайчики сидели
Порошенко призвал поддержать Зинкевич на должность спикера ВРПорошенко призвал поддержать Зинкевич на должность спикера ВР
Суд дал три года тюрьмы мужчине, который дважды сообщил о подготовке покушения на ЗеленскогоСуд дал три года тюрьмы мужчине, который дважды сообщил о подготовке покушения на Зеленского
"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции
Две фракции дважды пытались отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады (обновлено)Две фракции дважды пытались отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады (обновлено)
Две фракции пытаются отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной РадыДве фракции пытаются отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады
"Слуга народа" отказала Разумкову в заседании фракции"Слуга народа" отказала Разумкову в заседании фракции
Последние новости
Подгружаем последние новости