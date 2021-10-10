В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику

"Психолого-психиатрическая экспертиза" продлится более 20 дней.

В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Наріман Джелял
Фото: https://twitter.com/EmineDzheppar

Перемещение оккупантами в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла (по документам - Джелялова) в психиатрическую клинику является продолжением советской традиции карательной психиатрии.

Об этом в Twitter сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

"Во временно оккупированном Крыму Наримана Джеляла безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - написала Джеппар.

В тимчасово окупованому #Крим Нарімана Джеляла безпідставно та примусово направили в стаціонар психіатричної клініки для проходження так званої «психолого-психіатричної експертизи». Вона триватиме більше 20 днів.??Каральна практика в "кращих" радянських традиціях. pic.twitter.com/LaECgWPcxD

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 10, 2021

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых - в подрыве газопровода в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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