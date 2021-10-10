Оккупанты стреляли у Мирного запрещенным оружием

Также на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника.

Оккупанты стреляли у Мирного запрещенным оружием
Фото: glavcom.ua

С начала воскресенья, 10 октября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты два раза нарушили режим прекращения "тишины".

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Враг при этом использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 9 октября, роSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенные минскими договоренностями вооружения.

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