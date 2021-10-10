В Украину прибыла одна из партий дополнительной помощи безопасности от США

В Украину прибыли грузы дополнительной помощи безопасности от правительства США . Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Помощь прибыла по результатам договоренностей, достигнутых во время визита Президента Владимира Зеленского в США .

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов”, – говорится в сообщении.

Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла в воскресенье, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь".

В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.