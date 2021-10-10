В Украину прибыла одна из партий дополнительной помощи безопасности от США
Американские партнеры, в частности, передают медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы.
В Украину прибыли грузы дополнительной помощи безопасности от правительства США. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Помощь прибыла по результатам договоренностей, достигнутых во время визита Президента Владимира Зеленского в США.
"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов”, – говорится в сообщении.
Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла в воскресенье, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь".
В целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.
Напомним, в начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение относительно стратегических основ оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США и Соглашение между украинским и американским правительствами о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.