Прощание с нардепом Поляковым состоится завтра в Чернигове

Начало в 10:00.

Прощание с народным депутатом Антоном Поляковым состоится в понедельник, 11 октября, в Чернигове.

Об этом говорится на его Facebook-странице.

Прощание начнется в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре на проспекте Мира, 15.

Напомним, 33-летний Поляков умер в ночь на 8 октября. Депутат потерял сознание на заднем сиденье автомобиля такси. Водитель машины рассказал, что подобрал депутата за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. В машине Полякову стало плохо, у него началась тошнота.

Работники полиции вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия результата не дали, и человек умер.

Было начато уголовное производство, в рамках которого установлена причина смерти Полякова - острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

Полиция склоняется к версии естественной смерти, но не исключает отравления Полякова.

Депутат Верховной Рады Галина Янченко заявила, что токсикологическая экспертиза выявила в теле Полякова следы алкоголя и метадона.

Депутат Поляков был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В ноябре 2019 года его вместе с Анной Скороход исключили из фракции, после чего он вошел в состав группы "За будущее".

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