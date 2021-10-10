Во время акции возле дома Порошенко в Козине произошли столкновения

Молодые люди пытались прорваться в дом экс-президента.

В поселке Козин Киевской области в дом бывшего президента, лидера политической партии "Европейской солидарности" Петра Порошенко 9 октября пытались прорваться несколько десятков парней.

Об этом в соцсети Facebook написала народный депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

Депутат обнародовала видео столкновений.

"Титушки, которых ночью набирали в соцсетях на проплаченные "акции", начали прорываться в дом Петра Порошенко. Неплохая картинка накануне саммита Украина - ЕС . Как там говорил Зеленский, он продвигает "агрессивную внешнюю политику"? Забыл добавить про безумную внутреннюю", - сказала Геращенко.

"К сожалению, в этих проплаченных "митингах" Банковая эксплуатирует детей", - добавила депутат.

По ее словам, "Евросолидарность" обратилась к советнику - уполномоченной по правам ребенка Дарье Герасименко с требованием обезопасить несовершеннолетних от участия в провокациях.

Геращенко написала сегодня, 10 октября, что под домом Петра Порошенко продолжает собираться "возмущенное сообщество". "Все экологически чистые, без ГМО .... хоть это и не смешно. В стране Революции Достоинства победил Антимайдан", - отметила она.

Блогер Андрей Луганский также написал в своем Телеграм-канале, что "титушки" применяли газ против ветеранов роSSийско-украинской войны, приехавших поддержать Порошенко.