В Чехии либеральные партии будут вести переговоры о коалиции только между собой

Они просят поручить формирование правительства Петру Фиала.

В Чехии либеральные блоки Spolu и "Пираты и старосты" готовы сформировать правительство, отказываясь от переговоров о коалиции с другими силами.

вы сформировать правительство, отказываясь от переговоров о коалиции с другими силами.

Об этом пишут Novinky.

Представители блоков заключили соответствующий меморандум. Они планируют обратиться к президенту страны Милошу Земану с просьбой поручить формирование правительства лидеру блока Spolu - Петру Фиала.

Документ определяет, что все партии-участники блока (ODS, TOP 09, KDU-?SL, Партия пиратов и партия "Старосты и независимые") обязуются не вести переговоры с другими политическими силами.

Петр Фиала (в центре) с соратниками по блоку
Фото: ЕРА/UPG
Петр Фиала (в центре) с соратниками по блоку

Ранее действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, лидер партии ANO заявил, что обратится к блоку Spolu с предложением переговоров о коалиции.

Фиала сказал, что попросит Земана о встрече в понедельник. На воскресенье, 10 октября, у президента запланирована встреча с Бабишем.

Напомним, победу на парламентских выборах 8-9 октября в Чехии получили оппоненты действующего премьер-министра Бабиша. Первое место заняла оппозиционная правоцентристская коалиция "Вместе" (SPOLU). У нее 27,72% голосов.

Партия власти ANO стала второй с незначительным отставанием - 27,20%. На третьем месте - еще одна оппозиционная коалиция левоцентристов "Пираты и старосты" с 15,54% голосов.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (KSM) потерпела на выборах историческое фиаско: коммунисты не смогли преодолеть 5% -ный проходной барьер, набрав лишь 3,62% голосов.

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