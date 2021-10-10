В Украине освободили военных, которых помиловал Зеленский

Освобожден 31 человек.

В Украине освободили военных, которых помиловал Зеленский
Фото: Омбудсмен

В Украине освободили 31 участника боевых действий, осужденных за преступления легкой и средней степени тяжести.

Об этом председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советник руководителя Офиса президента Елена Вербицкая написала в соцсети Facebook.

Это предусмотрено указом о помиловании президента Украины Владимира Зеленского.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об увольнении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату", - говорится в сообщении.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, при рассмотрении дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также рассматриваются дела осужденных за убийство.

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