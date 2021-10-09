В Турции по подозрению в шпионаже задержали иностранцев с роSSийскими паспортами
Детали сделки пока не раскрываются.
Сотрудники полиции Стамбула и национальной разведки Турции задержали по подозрению в шпионаже шесть иностранных граждан.
Как сообщает Haberterk, операция по задержанию проходила в Анталии и Стамбуле. У подозреваемых изъяли три пистолета, один из которых был оборудован лазерным целеуказателем и глушителем.
Турецкие правоохранители считают, что они пытались получить секретную информацию с целью политического и военного шпионажа.
На оперативных кадрах видно, что, по крайней мере, один из задержанных имел роSSийский паспорт.
Напомним, что Турция отказалась признать легитимность выборов в Госдуму РоSSии, которые проводились в оккупированном Крыму, а президент Реджеп Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что его страна не признает аннексию Крыма.