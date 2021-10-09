В Турции по подозрению в шпионаже задержали иностранцев с роSSийскими паспортами

Детали сделки пока не раскрываются.

Сотрудники полиции Стамбула и национальной разведки Турции задержали по подозрению в шпионаже шесть иностранных граждан.

Как сообщает Haberterk, операция по задержанию проходила в Анталии и Стамбуле. У подозреваемых изъяли три пистолета, один из которых был оборудован лазерным целеуказателем и глушителем.

Турецкие правоохранители считают, что они пытались получить секретную информацию с целью политического и военного шпионажа.

На оперативных кадрах видно, что, по крайней мере, один из задержанных имел роSSийский паспорт.

Фото: haberturk.com

Напомним, что Турция отказалась признать легитимность выборов в Госдуму РоSSии, которые проводились в оккупированном Крыму, а президент Реджеп Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что его страна не признает аннексию Крыма.

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