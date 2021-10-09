Привлечение детей к политическим акциям является незаконным, - Геращенко

Фракция "Европейской солидарности" обратилась к Уполномоченной по правам ребенка Дарье Герасимчук с требованием вмешаться и отреагировать на втягивание несовершеннолетних в политические акции, привлечение их к проплаченным «митингам» .В частности, под домом Петра Порошенко в Козине. Об этом в Фейсбуке написала народный депутат от " ЕС " Ирина Геращенко.

" СМИ пестрят информацией, ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500-700 грн, для «протеста» под домом Порошенко. ... Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние", - рассказала представительница " ЕС ".

"Эти противозаконные действия должны получить оценку правоохранительных органов. Надо наконец назвать тех, кто собирает и проплачивает все эти"протесты" детей с закрытыми лицами. Наша фракция позвонила госпоже детскому омбудсмену с требованием немедленно выехать в Козин, связаться с родителями несовершеннолетних, убедиться, обладают ли они информацией об участии детей в так называемых «митингах» и давали ли на это согласие, как того требует законодательство. Напомню, привлечение детей к политической деятельности без согласия родителей является незаконным", - резюмировала депутат.