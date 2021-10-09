В теле Полякова нашли следы алкоголя и метадона - "слуга" Янченко

Коллега умершего депутата заявила, что знает результаты токсикологической экспертизы.

В теле Полякова нашли следы алкоголя и метадона - "слуга" Янченко
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Галина Янченко заявила, что токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и метадона в теле внезапно умершего депутата Антона Полякова.

"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - написала Янченко в своем фейсбуке.

Метадон - синтетический препарат опийной группы. Используется для заместительной терапии для лечения людей, имеющих зависимость от опиоидов. Передозировки алкоголя и метадона опасны и могут привести к летальному исходу.

Напомним, что 33-летний Поляков умер в ночь на 8 октября.

Депутат потерял сознание на заднем сиденье автомобиля такси. Водитель машины рассказал, что подобрал депутата за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. В машине Полякову стало плохо, у него началась тошнота.

Работники полиции вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия результата не дали, и человек умер.

Было начато уголовное производство, в рамках которого установлена причина смерти Полякова - острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

Полиция склоняется к версии естественной смерти, но не исключает отравление Полякова.

Депутат Поляков был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В ноябре 2019 года его вместе с Анной Скороход исключили из фракции, после чего он вошел в состав группы "За будущее".

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