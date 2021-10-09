Оккупанты сегодня три раза нарушили режим прекращения огня

Один раз враг применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С начала субботы, 9 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в зоне боевых действий на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Один раза оккупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, в течение пятницы, 8 октября, роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.