Оккупанты сегодня три раза нарушили режим прекращения огня

Один раз враг применил запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Оккупанты сегодня три раза нарушили режим прекращения огня
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала субботы, 9 октября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в зоне боевых действий на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Один раза оккупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новозвановки наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, в течение пятницы, 8 октября, роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Нобелевскую премию мира получили журналистыНобелевскую премию мира получили журналисты
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки оккупанты 10 раз нарушили на Донбассе "тишину"За сутки оккупанты 10 раз нарушили на Донбассе "тишину"
Оккупанты в Крыму перевезли Джелялова в психиатрическую больницуОккупанты в Крыму перевезли Джелялова в психиатрическую больницу
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойцаОккупанты на Донбассе ранили украинского бойца
Верховная Рада не смогла сегодня назначить нового главу парламентаВерховная Рада не смогла сегодня назначить нового главу парламента
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины в ДонбассеОккупанты шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе
Верховная Рада ввиду отсутствия повестки дня сегодня рассмотрит постановленияВерховная Рада ввиду отсутствия повестки дня сегодня рассмотрит постановления
Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"Саакашвили написал письмо из тюрьмы: "Дни антинародного режима сочтены"
На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи ВодяногоНа Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного
Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости