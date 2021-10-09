Зеленский об избрании руководителя САП: нет ни одного адекватного объяснения задержки

"Все члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу".

Нет и не может быть никакого адекватного объяснения тому, что конкурс для избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры затягивается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя срыв проведения заседания комиссии по избранию руководителя САП из-за отсутствия кворума.

"Все члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу и избрать нового руководителя САП, как это и должно быть в соответствии с лучшими международными практиками", - отметил он.

По словам Зеленского, для деятельности конкурсной комиссии созданы все условия, а подготовительная работа была проведена своевременно и содержательно.

"Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, заседание комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в субботу, 9 октября, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что на заседание "не явились контролируемые Офисом президента Украины члены: Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь".

Шабунин считает, что в США это будет воспринято "как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену (государственному секретарю США) лично". По его мнению, Блинкен точно расскажет о ситуации президенту Джо Байдену, а срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с Соединенными Штатами.

Со своей стороны, в посольстве США в Украине заявили, что Европейский союз и Соединенные Штаты очень разочарованы неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

27 сентября после двухмесячного перерыва состоялось заседание Конкурсной комиссии, которая должна избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя.

Претендентами на должности являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета, но в начале августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что конкурс поставили на паузу.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.