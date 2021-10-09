ЕС и США разочарованы неоправданными задержками в избрании руководителя САП

Европейский союз и США очень разочарованы неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в соцсети Facebook.

" ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры - решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали возобновить работу отборочной комиссии без дальнейших задержек.

"Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отметили дипломаты.

Напомним, заседание комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в субботу, 9 октября, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что на заседание "не явились контролируемые Офисом президента Украины члены: Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь".

Шабунин считает, что в США это будет воспринято "как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену (государственному секретарю США) лично". По его мнению, Блинкен точно расскажет о ситуации президенту Джо Байдену, а срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с Соединенными Штатами.

27 сентября после двухмесячного перерыва состоялось заседание Конкурсной комиссии, которая должна избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя.

Претендентами на должности являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета, но в начале августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что конкурс поставили на паузу.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.