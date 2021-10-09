ЕС и США разочарованы неоправданными задержками в избрании руководителя САП

Посольство США в Украине призвало возобновить работу комиссии.

ЕС и США разочарованы неоправданными задержками в избрании руководителя САП
Фото: pravda.com.ua

Европейский союз и США очень разочарованы неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится на странице посольства США в Украине в соцсети Facebook.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры - решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - говорится в сообщении.

В посольстве призвали возобновить работу отборочной комиссии без дальнейших задержек.

"Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", - отметили дипломаты.

Напомним, заседание комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в субботу, 9 октября, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что на заседание "не явились контролируемые Офисом президента Украины члены: Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь".

Шабунин считает, что в США это будет воспринято "как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену (государственному секретарю США) лично". По его мнению, Блинкен точно расскажет о ситуации президенту Джо Байдену, а срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с Соединенными Штатами.

27 сентября после двухмесячного перерыва состоялось заседание Конкурсной комиссии, которая должна избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя.

Претендентами на должности являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета, но в начале августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что конкурс поставили на паузу.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Нобелевскую премию мира получили журналистыНобелевскую премию мира получили журналисты
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялосьЗаседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось
МИД вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания СаакашвилиМИД вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания Саакашвили
Антикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя ГПЗКУ ТомиленкоАнтикоррупционный суд оправдал бывшего руководителя ГПЗКУ Томиленко
Минэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУМинэкономики уволило подозреваемого в растрате руководителя ГПЗКУ
Кабмин уволил руководителя УкртрансбезопасностиКабмин уволил руководителя Укртрансбезопасности
Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"Кабмин назначил руководителя "Укравтодора"
Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследованийЗеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований
США призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителяСША призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителя
ВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения ДубилетуВАКС закрыл производство по делу об избрании меры пресечения Дубилету
ГБР задержало руководителя национального парка, к которому относится Бирючий островГБР задержало руководителя национального парка, к которому относится Бирючий остров
Последние новости
Подгружаем последние новости