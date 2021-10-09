В Лейцпциге открыли Дни Киева
Участие в открытии принял мэр украинской столицы.
В субботу, 9 октября, в немецком Лейцпциге начались Дни Киева.
Участие в открытии культурного события принял мэр Лейпцига Буркхард Юнг, возглавляющий Ассоциацию городов Германии.
"Друзья! Сегодня с мэром Лейпцига открыли Дни Киева в Лейпциге. К 60-летию побратимства и сотрудничества наших городов", - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Празднование стартовало с открытия фотовыставки "KyivScape: Демократия и свобода" о повседневной жизни украинской столицы. На нее пришли и многие украинцы, проживающие в Лейпциге.
Кличко также выступит с речью о демократии по случаю годовщины начала мирной революции 1989 года в ГДР.
Кроме того, мэр Киева встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером, специальным посланником правительства ФРГ по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадтом, представителями бизнеса и культуры Германии.
Отметим, в 2021 году Киев и Лейпциг отмечают 60 годовщину подписания Соглашения о побратимстве.
Дни Лейпцига в украинской столице будут отмечать в конце мая 2022 года.