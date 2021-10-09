В Лейцпциге открыли Дни Киева

Участие в открытии принял мэр украинской столицы.

В субботу, 9 октября, в немецком Лейцпциге начались Дни Киева.

Участие в открытии культурного события принял мэр Лейпцига Буркхард Юнг, возглавляющий Ассоциацию городов Германии.

"Друзья! Сегодня с мэром Лейпцига открыли Дни Киева в Лейпциге. К 60-летию побратимства и сотрудничества наших городов", - сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Празднование стартовало с открытия фотовыставки "KyivScape: Демократия и свобода" о повседневной жизни украинской столицы. На нее пришли и многие украинцы, проживающие в Лейпциге.

Кличко также выступит с речью о демократии по случаю годовщины начала мирной революции 1989 года в ГДР.

Кроме того, мэр Киева встретится с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером, специальным посланником правительства ФРГ по вопросам децентрализации, бывшим премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадтом, представителями бизнеса и культуры Германии.

Отметим, в 2021 году Киев и Лейпциг отмечают 60 годовщину подписания Соглашения о побратимстве.

Дни Лейпцига в украинской столице будут отмечать в конце мая 2022 года.

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