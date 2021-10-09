Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось

Причиной называют отсутствие кворума.

Заседание комиссии по избранию руководителя САП не состоялось
Фото: Макс Требухов

Заседание комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не состоялось в субботу, 9 октября, из-за отсутствия кворума.

Об этом глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал в соцсети Facebook.

По его словам, "не явились контролируемые ОП члены: Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь".

"Зеленский/Ермак показательно плюют на обязательства по совместному письму президентов США и Украины. В четверг в Украине была Робин Данниган - основной дипломат в команде Блинкена, которая отвечает за Европу и Евразию. Она подчеркнула ОП критичность выполнения обязательств, взятых Зеленским в совместном с Байденом письме. Первым в графике пунктом в этом письме - САП. Украинская власть на самом высоком уровне пообещала, что все будет тип-топ", - написал Шабунин.

Данниган со своей стороны подтвердила готовность американцев выполнять свою часть обязательств.

"Сегодня - на второй день после ее отъезда - Ермаковские члены комиссии (избранные Радой) сорвали ключевой этап конкурса - практическое задание. Не явились контролируемые ОП члены: Елена Бусол, Андрей Гуджал, Евгений Соболь. Дату практического задания комиссия определила заранее, была сделана куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста ... Я не знаю, какой план у Зеленского, но в США это будет воспринято как сознательный и продуманный плевок в лицо Блинкену лично", - добавил Шабунин.

Он отметил, что государственный секретарь США "точно расскажет Байдену, когда будет приниматься какое-то важное решение по Украине".

"Срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США. И дело не в САП. Дело в несостоятельности президента Украины придерживаться собственных обязательств. Эту несостоятельность, кстати, видит не только американский истеблишмент. Ее видят элиты всех ведущих столиц мира. Кто захочет иметь серьезные дела с президентом, неспособным придерживаться собственных обязательств?", - добавил глава правления "Центра противодействия коррупции".

Напомним, 27 сентября после двухмесячного перерыва состоялось заседание Конкурсной комиссии, которая должна избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместителя.

Претендентами на должности являются детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

20 января 2021 года в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора - руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета, но в начале августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что конкурс поставили на паузу.

Должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий.

Сейчас обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

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