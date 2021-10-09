Гвардейцы и пограничники проводят на границе с Беларусью совместную операцию

Фото: mvs.gov.ua

На государственной границе Украины в Черниговской области продолжается совместная пограничная операция "Граница-2021". Об этом сообщили в МВД .

"Гвардейцы воинской части 3082 вместе с пограничниками 105-го отряда и работниками Нацполиции обеспечивают усиление мер по предотвращению и пресечению противоправной деятельности на украинско-белорусской границе", - говорится в сообщении.

Отработки будут продолжаться в течение месяца. "За это время кроме безупречного выполнения поставленных задач, у наших подразделений была возможность обменяться опытом, что в дальнейшем станет полезным для обеих сторон", - отметил первый заместитель командира части - начальник штаба майор Николай Василенко.

Фото: mvs.gov.ua

Во время операции совместные наряды осуществляют проверку транспорта и документов на контрольно-пропускных пунктах, патрулируют речные участки границы с использованием малых пограничных кратеров, а также проводят обход пограничной территории.

Фото: mvs.gov.ua