Гвардейцы и пограничники проводят на границе с Беларусью совместную операцию
Отработки будут продолжаться в течение месяца.
На государственной границе Украины в Черниговской области продолжается совместная пограничная операция "Граница-2021". Об этом сообщили в МВД.
"Гвардейцы воинской части 3082 вместе с пограничниками 105-го отряда и работниками Нацполиции обеспечивают усиление мер по предотвращению и пресечению противоправной деятельности на украинско-белорусской границе", - говорится в сообщении.
Отработки будут продолжаться в течение месяца. "За это время кроме безупречного выполнения поставленных задач, у наших подразделений была возможность обменяться опытом, что в дальнейшем станет полезным для обеих сторон", - отметил первый заместитель командира части - начальник штаба майор Николай Василенко.
Во время операции совместные наряды осуществляют проверку транспорта и документов на контрольно-пропускных пунктах, патрулируют речные участки границы с использованием малых пограничных кратеров, а также проводят обход пограничной территории.
Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в течение 2022-2023 годов Украина должна построить госграницу с Россией и Беларусью.