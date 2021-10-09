Нуланд в понедельник прилетит в Москву

О чем дипломат будет говорить с роSSийскими чиновниками - не уточняется.

Нуланд в понедельник прилетит в Москву
Вікторія Нуланд
Фото: courrier.am

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник, 11 октября, посетит Москву для проведения переговоров с представителями роSSийской власти.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (РоSSия) 11 октября для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сообщили в Госдепе.

О чем Нуланд будет говорить с роSSийскими чиновниками - не уточняется.

Далее 14 октября она поедет в Бейрут (Ливан), где с представителями гражданского общества и правительства обсудит экономические реформы и выборы в следующем году.

15 октября Нуланд полетит в Лондон, говорить с чиновниками о глобальных проблемах.

Напомним, Нуланд - американская дипломат и политический деятель, в администрации Байдена - заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам. Это третья по значимости должность в Госдепе. В администрации Обамы Нуланд была спикером Госдепа и помощницей Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

Ранее дипломат заявила, что США готовы к участию и в нормандском формате и в параллельном с ним процессе, если участники переговоров сочтут это полезным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Нобелевскую премию мира получили журналистыНобелевскую премию мира получили журналисты
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате - НуландСША готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате - Нуланд
Чешского вице-премьера допросят правоохранители из-за срыва визита в МосквуЧешского вице-премьера допросят правоохранители из-за срыва визита в Москву
Кулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в СШАКулеба и Нуланд обсудили эвакуацию украинцев из Афганистана и визит Зеленского в США
Ермак и Нуланд обсудили выполнение реформ УкраинойЕрмак и Нуланд обсудили выполнение реформ Украиной
Ермак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОПЕрмак обсудил с Нуланд детали визита Зеленского в США, - ОП
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Кличко встретился с Блинкеном и Нуланд, - источникиКличко встретился с Блинкеном и Нуланд, - источники
Вместе с Блинкеном в Украину приедет Виктория НуландВместе с Блинкеном в Украину приедет Виктория Нуланд
Сенат утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря СШАСенат утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
Последние новости
Подгружаем последние новости