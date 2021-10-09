Нуланд в понедельник прилетит в Москву

О чем дипломат будет говорить с роSSийскими чиновниками - не уточняется.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник, 11 октября, посетит Москву для проведения переговоров с представителями роSSийской власти.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США .

"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отправится в Москву (РоSSия) 11 октября для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - сообщили в Госдепе.

О чем Нуланд будет говорить с роSSийскими чиновниками - не уточняется.

Далее 14 октября она поедет в Бейрут (Ливан), где с представителями гражданского общества и правительства обсудит экономические реформы и выборы в следующем году.

15 октября Нуланд полетит в Лондон, говорить с чиновниками о глобальных проблемах.

Напомним, Нуланд - американская дипломат и политический деятель, в администрации Байдена - заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам. Это третья по значимости должность в Госдепе. В администрации Обамы Нуланд была спикером Госдепа и помощницей Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.