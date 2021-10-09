В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на СМИ .

"После продолжительной болезни Абольхасан Банисадр умер в субботу в больнице Сальпетриер", - информирует источник в окружении бывшего президента.

Фото: ЕРА/UPG

Банисадр родился в 1933 году в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Он был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 1960-е годы дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, бежал во Францию.

В течение 17 лет он учился и преподавал в Сорбонне. В феврале 1979 года он вернулся в Иран , и в 1980 году стал первым демократически избранным президентом.

Однако в 1981 году Меджлис, однопалатный парламент, вынес ему импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства". После этого он бежал из страны во Францию, где и жил.

Напомним, во Франции 3 октября ушел из жизни бизнесмен Бернар Тапи. Он умер на 79-м году жизни от рака.