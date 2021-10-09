Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

Мужчина скончался от продолжительной болезни.

В Париже умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр.

Об этом пишет Interfax.com.ua со ссылкой на СМИ.

"После продолжительной болезни Абольхасан Банисадр умер в субботу в больнице Сальпетриер", - информирует источник в окружении бывшего президента.

Фото: ЕРА/UPG

Банисадр родился в 1933 году в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра. Он был выпускником юридического факультета Тегеранского университета. В 1960-е годы дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, бежал во Францию.

В течение 17 лет он учился и преподавал в Сорбонне. В феврале 1979 года он вернулся в Иран, и в 1980 году стал первым демократически избранным президентом.

Однако в 1981 году Меджлис, однопалатный парламент, вынес ему импичмент "за деятельность, направленную против исламского духовенства". После этого он бежал из страны во Францию, где и жил.

Напомним, во Франции 3 октября ушел из жизни бизнесмен Бернар Тапи. Он умер на 79-м году жизни от рака.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Нобелевскую премию мира получили журналистыНобелевскую премию мира получили журналисты
СБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в УкраинуСБУ призывают запретить въезд роSSийских артистов в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков: "Если говорить об идеологии, то мне ближе умеренный консерватизм"Разумков: "Если говорить об идеологии, то мне ближе умеренный консерватизм"
Зеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в РадеЗеленский освободил Стефанчука от обязанностей представителя президента в Раде
В Украину приехал президент ГерманииВ Украину приехал президент Германии
Офис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистамиОфис президента выступил за отстранение главы правления Укрэксимбанка из-за конфликта с журналистами
Президент Польши назвал "Северный поток-2" стратегической ошибкой евроатлантического сообществаПрезидент Польши назвал "Северный поток-2" стратегической ошибкой евроатлантического сообщества
Шмыгаль обсудил с президентом Израиля сотрудничество между странамиШмыгаль обсудил с президентом Израиля сотрудничество между странами
В Украине с первым государственным визитом приехал новый президент ИзраиляВ Украине с первым государственным визитом приехал новый президент Израиля
Кличко заявил, что не планирует баллотироваться в президенты, но не исключает этогоКличко заявил, что не планирует баллотироваться в президенты, но не исключает этого
"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование"Особенности рынка того времени", - в Офисе президента прокомментировали оффшорное расследование
Президент Зеленский ответил, решил ли баллотироваться на второй срокПрезидент Зеленский ответил, решил ли баллотироваться на второй срок
Последние новости
Подгружаем последние новости