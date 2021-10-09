Польша хочет сотрудничать с Украиной в поисках жертв НКВД СССР

Речь идет о массовом захоронении жертв преступлений НКВД 1937-1938 годов на так называемом 6-м километре Овидиопольской дороги в Одессе.

Институт национальной памяти Польши хочет сотрудничать с Украиной в поисках жертв НКВД СССР на украинской территории.

Об этом заявил заместитель главы Института национальной памяти Польши , директор Поисково-идентификационного управления ИНП Кшиштоф Швагжик.

Как сообщает Радио Польша , Швагжик посетил Украину в связи с поисковыми работами, начатыми в августе местными властями Одессы на месте массового захоронения жертв преступлений НКВД 1937-1938 годов на так называемом 6-м километре Овидиопольской дороги. В этом районе обнаружены 32 ямы с останками убитых, в том числе останками поляков.

Кшиштоф Швагжик сообщил, что предложил украинцам совместно вести геологоразведочные работы.

"Мы предложили сотрудничество - готовность наших экспертов, археологов, антропологов и судмедэкспертов туда поехать. Наше предложение встретили с большим интересом. Я не могу представить, чтобы польская сторона не принимала участия в поисках останков поляков, убитых здесь в 1930-х и 1940-х гг.", - сказал Кшиштоф Швагжик.

Архивные документы свидетельствуют, что среди тысяч жертв, похороненных на так называемом 6-м километре Овидиопольской дороги, есть поляки, жертвы сталинских преступлений 1937-1938 годов и, вероятно, поляки, которые были убиты или умерли в местной тюрьме в последующие годы.