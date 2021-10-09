ООН признала чистую экологию неотъемлемым правом человека

Принятая резолюция не является юридически обязывающей, но имеет потенциал для формирования мировых стандартов.

Совет ООН по правам человека в пятницу признала доступ к чистой и здоровой окружающей среде базовым человеческим правом.

Об этом сообщает Reuters.

За соответствующую резолюцию проголосовало подавляющее большинство стран, несмотря на критику со стороны некоторых стран, в частности США и Великобритании.

Текст резолюции, предложенный Коста-Рикой, Мальдивами, Марокко, Словенией и Швейцарией, был принят 43 голосами "за" и 4 воздержались от РоSSии, Индии, Китая и Японии.

Следует отметить, что этот документ впервые обсужден еще в 1990-х годах, не является юридически обязывающим, но имеет потенциал для формирования мировых стандартов.

Юристы, участвующие в судебных спорах по климату, говорят, что это может помочь им создать аргументы по делам, касающимся окружающей среды и прав человека.

"Это имеет потенциал, что может изменить жизнь в мире, где глобальный экологический кризис ежегодно вызывает более 9 миллионов преждевременных смертей", - отметил Дэвид Бойд, специальный докладчик ООН по правам человека и окружающей среды, назвав это решение "историческим прорывом".

Стоит отметить, что США участия в голосовании не принимали, поскольку сейчас они не входят в Совет ООН по правам человека.

Еще одно предложение Маршалловых островов по созданию нового специального докладчика по вопросам изменения климата также было одобрено Советом в пятницу.