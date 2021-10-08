Юристы из США помогали Китаю купить "Мотор Сич", - Pandora Papers

Журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили, что сделку по продаже акций украинской авиастроительной компании "Мотор Сич" китайскому инвестору разрабатывала американская юридическая фирма DLA Piper.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации расследователей OCCRP, акции украинского авиастроительного гиганта «Мотор Сич», которые принадлежали трудовому коллективу и менеджменту компании, продали новым владельцам в 2015 году. Инициировал продажу акций «Мотор Сичи» ее директор и акционер Вячеслав Богуслаев.

Соглашение было тайной, но через два года получило международную огласку, поскольку из-за нее Украина могла потерять уникальные военные технологии. Зато их мог получить Китай .

Масштабная утечка информации об оффшорах Pandora Papers содержала упоминания и о «Мотор Сичи»: а именно о плане, по которому китайский инвестор должен взять под контроль этот стратегический украинский актив. Как выявили представители OCCRP, за этим планом стояла большая юридическая фирма из США DLA Piper.

"Документ этой компании, где предлагался алгоритм приобретения акций, не подписан, однако развитие событий вокруг «Мотор Сичи» совпадает с планом, который, вероятно, написали юристы DLA Piper", - говорится в сообщении.

"Неподписанный проект соглашения детализировал план, согласно которому три оффшорные компании, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Skyrizon Aircraft Holdings и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment должны приобрести шесть оффшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций "Мотор Сичи", - говорится в расследовании OCCRP.

Журналисты предполагают, что этот план был разработан, чтобы избежать нарушения украинского антимонопольного законодательства.

"DLA Piper предложила структурировать сделку таким образом, чтобы несколько подставных компаний приобрели большие доли «Мотор Сичи», а владельцы этих оффшорных инструментов использовались как видимые доверенные лица, которые скрыли бы настоящих владельцев Beijing Skyrizon. В результате ни одна компания не будет иметь больше 25% акций, необходимых для проверки на соблюдение (украинского) антимонопольного законодательства", - пишут авторы расследования.

DLA Piper заявила журналистам-расследователям, что "не комментирует вопросы клиентов, но придерживается «высоких стандартов этики и профессионализма".

Как отмечают журналисты, DLA Piper, которая хоть и продала свой украинский филиал, до сих пор участвует в этом деле. Так, она, по данным СМИ , является одной из трех международных юридических фирм, представляющих Beijing Skyrizon Aviation. Поскольку именно она подает заявки на возврат замороженных украинским правительством активов.

Авторы журналистского расследования приводят структуру собственности главного покупателя украинского авиастроительного гиганта.

Так, аэрокосмическая компания Beijing Skyrizon приобрела только 9,99% акций, через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3% процента «Мотор Сичи».

Основную массу акций купили оффшорные компании, принадлежащие четырем гражданам Китая. Они купили акции авиастроительного гиганта на общую сумму 407 миллионов долларов из общей суммы сделки около 500 миллионов .

"Финансирование сделки на сумму 500 млн долларов поступало из одного источника: государственного Китайского банка развития, который является каналом экономической стратегии китайского правительства", - пишут авторы исследования.

Они вспоминают о цепочке юридических лиц, которые занимали эти деньги друг другу, до компаний - покупателей акций. И в итоге акции "Мотор Сичи" стали залогом за кредит Китайского банка развития: для части покупателей - напрямую, для другой части - через оффшорную компанию-посредника.