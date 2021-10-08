Баканов: фигуранты "дела Медведчука" хотели, чтобы РФ держала Украину в энергетической зависимости

"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы РФ держала Украину на крючке - в энергетической зависимости".

Баканов: фигуранты "дела Медведчука" хотели, чтобы РФ держала Украину в энергетической зависимости
Фото: ssu.gov.ua

Глава СБУ Иван Баканов рассказал об эпизодах уголовного дела, по которым сегодня было объявлено о подозрении народному депутату Виктору Медведчуку (ОПЗЖ).

Об этом глава ведомства рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Сегодня состоялось нерядовое событие. Народному депутату Украины вручили подозрение о совершении преступления в виде государственной измены и содействия террористической организации. И вопрос здесь не в том, поставлялся ли уголь с оккупированных территорий, или срывались контракты на поставку южноафриканского угля. Здесь вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица государства Украина способствовали террористам. В то время, когда вся страна собирала деньги, чтобы поддержать военных - они возили деньги в чемоданах к террористическим организациям", - сказал Баканов.

"Это была организованная группа, которая хотела, чтобы РФ держала Украину на крючке - в энергетической зависимости. Поэтому когда мы говорим о сути этого дела, о результатах и то, чего мы добиваемся - это мы отстаиваем независимость, которую получили в 1991 году", - добавил глава СБУ.

Он отметил, что история дела Медведчука берет начало в 2014 году.

"Так случилось, что нам повезло и у нас была оперативная удача. Мы получили информацию и начали ее проверять. Мы вышли на цепь событий, который оценили, проанализировали и Генеральный прокурор решил, что этой цепи достаточно, чтобы возбудить уголовное дело", - подчеркнул глава СБУ.

Он добавил, что в материалах уголовного дела есть тысячи записей. Все они проходили экспертизы. Обвинения также подкреплены другими доказательствами.

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