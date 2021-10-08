Украина имеет около 6 млн доз вакцины CoronaVac, - МОЗ

По состоянию на начало октября более 2 млн украинцев привились этой вакциной.

Украина имеет около 6 млн доз вакцины CoronaVac, - МОЗ
Фото: Сіньхуа

По состоянию на начало октября Украина имеет около 6 млн доз вакцины CoronaVac от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

"К началу октября более 2 млн украинцев привились вакциной CoronaVac. Сейчас страна имеет около 6 млн доз этой вакцины. Она доступна в центрах массовой вакцинации, пунктах прививок, ею вакцинируют мобильные бригады", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вакцина CoronaVac одобрена ВОЗ для экстренного использования. Применяется в 40 странах, таких как Китай, Турция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Индонезия, Казахстан, Армения, Грузия и тому подобное.

В конце сентября детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) передал Украине 159 600 доз вакцины CoronaVac от COVID-19, в рамках программы COVAX.

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