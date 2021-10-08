Рада направила 282 млн гривень на денежную компенсацию жилья семьям защитников-переселенцев

Таким образом еще 220 семей украинских защитников-переселенцев получат денежную компенсацию за утраченное жилье.

Рада направила 282 млн гривень на денежную компенсацию жилья семьям защитников-переселенцев
Фото: Lb.ua

Принятые Верховной Радой изменения в бюджет на 2021 год предусматривают увеличение расходов на 282 миллионов гривень Министерству по делам ветеранов на денежную компенсацию за необходимое для получения жилье для переселенцев, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщает Правительственный портал, за законопроект №6052 "О внесении изменений в закон" О государственном бюджете на 2021 год по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов" сегодня проголосовали 256 народных депутатов.

Кроме того, согласно документу, 4 миллиона гривень будет направлено на выплаты денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения участникам Революции Достоинства и членам их семей.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина отметила, что таким образом еще 220 семей украинских защитников-переселенцев получат денежную компенсацию за утраченное жилье и смогут приобрести себе квартиры.

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