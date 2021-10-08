Оккупанты в Крыму перевезли Джелялова в психиатрическую больницу

Адвокат подчеркнул, что никаких оснований для перевода его подзащитного нет.

Оккупанты в Крыму перевезли Джелялова в психиатрическую больницу
Нариман Джелялов

Заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, незаконно арестованного в Крыму в прошлом месяце, переместили из СИЗО Симферополя в пятнадцатое отделеник Крымской республиканской психиатрической больницы №1.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Как отметил защитник, в этом отделении проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей на время следствия.

Полозов подчеркнул, что никаких оснований помещать Джелялова в психиатрическую больницу нет.

"В таком случае никаких других причин принятия следователем решения о направлении Наримана Джелялова на психиатрическую экспертизу, кроме как применение карательной практики, предположить невозможно", - написал адвокат.

Сторона защиты обжалует помещение Джелялова в психиатрическую больницу, заявил Полозов.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых - в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждений такого подрыва до сих пор обнародовано не было.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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